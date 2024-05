(Di martedì 14 maggio 2024) Dopo l’assegnazione e la successiva accettazione di tutte le quote riservate per i tornei a squadre e di doppio misto delaiOlimpici di Parigi 2024, stanno per andare in scena i tornei di qualificazione disu base continentale, con l’appuntamento per l’Europa in programma a(Bosnia Erzegovina) da domani, mercoledì 15, a domenica 19 maggio, con 5insia per gli uomini che per le donne. Sono state svelate le liste degli atleti iscritti alla rassegna su base europea e, contestualmente, i rappresentanti dell’Italia a: nelmaschile saranno in gara Mihai Bobocica e Niagol Stoyanov, mentre nelfemminile saranno al via Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli. Una volta ...

Tennistavolo, quattro azzurri al via a Sarajevo nel Preolimpico di singolare: in palio gli ultimi pass diretti per i Giochi - tennistavolo, quattro azzurri al via a Sarajevo nel Preolimpico di singolare: in palio gli ultimi pass diretti per i Giochi - Dopo l'assegnazione e la successiva accettazione di tutte le quote riservate per i tornei a squadre e di doppio misto del tennistavolo ai Giochi Olimpici ...

Cus Camerino in crescita: 300 tesserati in più e tanti risultati da incorniciare - Cus Camerino in crescita: 300 tesserati in più e tanti risultati da incorniciare - Questi i dati emersi dall’assemblea annuale della polisportiva universitaria camerte alla fine dello scorso aprile. Merito in primo luogo di un’offerta sportiva che vede una gamma di sezioni agonistic ...

Cus Camerino, un anno di crescita importante - Cus Camerino, un anno di crescita importante - I dati emersi dall’assemblea annuale della polisportiva universitaria camerte alla fine dello scorso aprile. Un anno di crescita importante, la stagione sportiva 2022-2023 per il CUS Camerino, che ha ...