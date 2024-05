Tennis - Fritz e Tabilo ai quarti di finale a Roma

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 mag. (askanews) – Taylore Alejandrosi sono qualificati per ididegli Internazionali didiha battuto in tre set, 6-2, 6-7(11), 6-1, il bulgaro Grigor Dimitrov numero otto del seeding. Il californiano è diventato il primota statunitense a centrare iin tre Masters 1000 su terra diversi (Monte-Carlo 2022 e 2023, Madrid 2024 e2024). Quest’anno ha vinto 10 partite su 13 giocate sul rosso. Prosegue, invece, la favolana di Alejandro. Dopo aver battuto il n. 1 al mondo Novak Djokovic, il cileno ha eliminato il n. 16 del seeding Karen Khachanov con un doppio 7-6. Una grande ...

Matteo Arnaldi non ama fare parole. Preferisce i fatti. E così è stato. dopo un inizio di stagione non facile tra eliminazione al secondo turno degli Australian Open, quindi ko contro rivali alla sua portata tra Delray Beach e Los Cabos, il nativo ...

Per il tedesco è il primo titolo Atp della carriera. ROMA - Jan-Lennard Struff profeta in patria . Il 33enne tedesco, numero 28 del mondo e quarta forza del seeding, ha vinto oggi il "BMW Open", Torneo Atp 250 con montepremi complessivo pari a ...

L'italo-argentino sconfitto dallo statunitense per 7-6 (1) 6-4. MADRID (SPAGNA) - E' finita al secondo turno l'avventura di Luciano Darderi nel "Mutua Madrid Open", il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024, con montepremi complessivo ...

