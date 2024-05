Tavares - al via export Leapmotor dalla Cin - anche in Italia

(Di martedì 14 maggio 2024) "Abbiamo completato il closing dell'accordo definito con, ora acceleriamo con l'inizio della fase dell'di auto fuoriCina". E' quanto ha detto il numero uno di Stellantis Carlos, in conferenza stampa da Hangzhou, sede del partner cinese specializzato nei veicoli elettrici. L', quanto all'Europa, partirà a settembre 2024 da nove Paesi, tra cui, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo, contando su una rete di 200 dealer. Allo stato sono in corso le operazioni di omologazione.

