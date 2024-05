Tardelli incorona | Nazionale? Punto su Barella - l’uomo più importante

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 14 maggio 2024)non ha dubbi su Nicolò, che sarà un valore aggiunto per l’Italia agli Europei. L’ex campioneil suo successore. PASSAGGIO DI CONSEGNE ? Durante la presentazione del canale Vivo Azzurro TV, Marcoha parlato dellaprecisando su un giocatore dell’Inter: «costruita bene, ho fiducia in Spalletti, in modo tale che possa costruire una bellaanche per il Mondiale e non solo per l’Europeo. Salto di qualità a centrocampo? Abbiamo buoni centrocampisti e iosempre superchépiù». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...