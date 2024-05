(Di martedì 14 maggio 2024)riceve il primod'oro dila notizia. Valerio Staffelli le ha consegnato l'iconico gadget del tg satirico per locon Francescoche dopo essere stato squalificato dall'Isola, le ha rivolto insulti transfobici. Dopo la replica social, la conduttrice chiarisce la sua posizione.

«Ci scusiamo con tutti quelli che si possono essere sentiti toccati negativamente da questa polemica, che è nata però perchè siamo stati accusati di qualcosa che non è vero». Lo ha detto il direttore del Tg La7, Enrico Mentana , chiudendo il ...

Tapiro di Striscia a Vladimir Luxuria per lo scontro con Benigno: “La transfobia è una brutta malattia” - tapiro di striscia a Vladimir Luxuria per lo scontro con Benigno: “La transfobia è una brutta malattia” - Questa sera a striscia la notizia, su Canale 5 dalle ore 20.35, Valerio Staffelli consegnerà il tapiro d’oro a Vladimir Luxuria per lo scontro a distanza con l’ex naufrago de L’isola dei Famosi, ...

SPILLO/ Mentana-Gruber, la lite specchio di una tv che vive di rissosi talk - SPILLO/ Mentana-Gruber, la lite specchio di una tv che vive di rissosi talk - Dopo la lite a distanza, la direzione della 7 sembra essere riuscita a evitare strascichi tra Enrico Mentana e Lilli Gruber ...

''Quell'optional è più adatto ad altri'': Enrico Mentana rifiuta il Tapiro d'Oro col pannolone dopo lo scontro con la Gruber - ''Quell'optional è più adatto ad altri'': Enrico Mentana rifiuta il tapiro d'Oro col pannolone dopo lo scontro con la Gruber - ''Quell'optional è più adatto ad altri'': Enrico Mentana rifiuta il tapiro d'Oro col pannolone dopo lo scontro con la Gruber ...