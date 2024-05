Taglialatela – Sceglierei De Zerbi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 14 maggio 2024) PINOA RADIO MARTE: “IL RILANCIO DEL NAPOLI PASSA DA UN PROGETTO SOLIDO E DA UNA GUIDA SICURA. CON I TIFOSI SERVE ESSERE CHIARI, MI PIACEREBBE UNO ALLA DE”. Queste in sintesi le parole di: “Che la stagione del Napoli sia stata storta lo si capisce già dai due cambi di allenatore. Sono quelle annate veramente negative, frutto dell’impreparazione a gestire il post scudetto. Dopo uno scudetto meraviglioso -ha detto l’ex portiere del Napoli e attuale presidente dell’Ischia calcio a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- purtroppo è accaduto e sinceramente non me l’aspettavo perché parliamo di una società come il Napoli che ha tutti gli strumenti per restare competitiva. Al di là dei conti a posto ci sono anche l’organizzazione sportiva e quella societaria. Il Napoli quest’anno ha pagato la ...