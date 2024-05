Sustain | l’abilità artigiana nella transizione ESG Mercoledì 15 Maggio il Convegno di Confartigianato

(Di martedì 14 maggio 2024) Arezzo, 142024 – “Laverso modelli sostenibili di impresa, non è più solamente un percorso auspicabile per il futuro, ma l'insieme di una serie di azioni da mettere in campo da subito”. Con queste parole, Maurizio Baldi, presidente di Confto Imprese Arezzo, annuncia l'incontro previsto per il 15sede aretina. “Come sempre la nostra associazione cerca di essere un volano attivo per le nostre imprese e questo incontro di altissimo profilo lo dimostra”, sottolinea Baldi Siamo fortemente coscienti che rappresentiamo un tessuto economico protagonistacreazione di buone pratiche ambientali, economiche e sociali ed è per questo che il raggiungimento di livelli virtuosi di sostenibilità, deve passare da noi”, aggiunge il presidente Baldi. “I ...

