Supplenze 2024 | scuole ricercano docenti per diverse classi di concorso Ecco gli INTERPELLI

Dalle convenzioni denunciate tra le Università e la fondazione Leonardo Med- Or, passando per l’affidamento dei corsi di educazione civica alle forze militari e alla presenza costante delle stesse forze armate nel mondo scolastico, fino alla ...

L'ultima campanella dell'anno scolastico in Lombardia suonerà tra il 7 e l'8 giugno, ma non per tutte le scuole . Il " Piano Estate ", finanziato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con 400 milioni di euro, offre la possibilità di prolungare le ...

Conclusa la 25° edizione del Trofeo Rotary – Sport Giovani all'insegna della solidarietà - Conclusa la 25° edizione del Trofeo Rotary – Sport Giovani all'insegna della solidarietà - Tre giorni di eventi, competizioni e performances, che hanno promosso la pratica sportiva tra giovani come veicolo di sicura valenza educativa e stimolo per la sana emulazione che produce competizione ...

La violenza nelle scuole turche specchio di una crisi sociale ed economica - La violenza nelle scuole turche specchio di una crisi sociale ed economica - L’omicidio di un preside per mano di un minore alimenta la polemica. A sparare uno studente che voleva “vendicarsi” dell’espulsione. Allo sciopero (anche) sindacati filo-govern ...

Chiara Valerio: “La cultura è una scelta, come avere gli addominali”. Docenti in rivolta: “C’è chi non ha gli strumenti” - Chiara Valerio: “La cultura è una scelta, come avere gli addominali”. docenti in rivolta: “C’è chi non ha gli strumenti” - L’intellettuale, matematica e scrittrice Chiara Valerio, intervistata al Salone del Libro di Torino nello stand del quotidiano La Repubblica. Quest’ultima ha discusso con il direttore Molinari di istr ...