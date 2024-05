Superbonus - Tajani | Emendamento per nulla concordato con m - nonostante sia vicepremier e leader di un partito di maggioranza

(Di martedì 14 maggio 2024) “? Si tratta del contenuto dipresentato dal Mef percon me, non riguarda il contenuto del”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonioa margine dell’incontro con Confcommercio. “Se non sarà modificato voteremo contro, mi auguro si possa trovare un accordo i nostri senatori sono pronti da stamattina” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Milano, 14 mag. (askanews) – “Voteremo contro se non sarà modificato, io mi auguro che si possa trovare un accordo, sono pronto a confrontarmi, i nostri senatori sono pronti al confronto da stamattina, si sta parlando in Commissione, quindi se si ...

Caos Superbonus in Senato, FI minaccia di votare contro e FdI allarga la commissione per non andare sotto - Caos Superbonus in Senato, FI minaccia di votare contro e FdI allarga la commissione per non andare sotto - Sul decreto Superbonus, Forza Italia ha minacciato di votare contro in commissione Finanze al Senato. Se così fosse, il testo verrebbe bocciato. Nel pomeriggio, a sorpresa, da Fratelli d’Italia è arri ...

Dl Superbonus, pareri Mef contrari a modifiche di Forza Italia. Tajani: "Voteremo contro" - Dl Superbonus, pareri Mef contrari a modifiche di Forza Italia. tajani: "Voteremo contro" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dl Superbonus, pareri Mef contrari a modifiche di Forza Italia. tajani: 'Voteremo contro' ...

Decreto Superbonus, no di Giorgetti a FI sullo stop alla retroattività dello spalma-crediti. Ma apre al rinvio della sugar tax al 2025 - Decreto Superbonus, no di Giorgetti a FI sullo stop alla retroattività dello spalma-crediti. Ma apre al rinvio della sugar tax al 2025 - Dopo quattro giorni di fibrillazioni sta per arrivare a un punto di caduta la querelle interna alla maggioranza sulla retroattività dello spalma crediti edilizi e sulla sugar tax. Il ministro dell’Eco ...