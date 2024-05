Superbonus - stop di La Russa al blitz Fdi in commissione dopo il no di Tajani

Caos Superbonus in Senato, FI minaccia di votare contro e FdI allarga la commissione per non andare sotto - Caos Superbonus in senato, FI minaccia di votare contro e FdI allarga la commissione per non andare sotto - Sul decreto Superbonus, Forza Italia ha minacciato di votare contro in commissione Finanze al senato. Se così fosse, il testo verrebbe bocciato. Nel pomeriggio, a sorpresa, da Fratelli d’Italia è arri ...

Superbonus, cresce la maggioranza in commissione Senato: ira delle opposizioni. La Russa: «Non riguarda votazione odierna» - Superbonus, cresce la maggioranza in commissione senato: ira delle opposizioni. La Russa: «Non riguarda votazione odierna» - Aumenta da 19 a 20 il numero dei componenti della commissione Finanze del senato che sta esaminando il decreto superbonus. Lo riferiscono le opposizioni spiegando di aver ricevuto ...

Superbonus, aggiunto un membro in più (salva-maggioranza) in commissione Finanze. Pd-M5s: “Forzatura senza precedenti” - Superbonus, aggiunto un membro in più (salva-maggioranza) in commissione Finanze. Pd-M5s: “Forzatura senza precedenti” - Patuanelli e Lorenzin denunciano il passaggio da 19 a 20 membri nella composizione della commissione Finanze del senato: è un'operazione fatta "per non far andare sotto la maggioranza" ...