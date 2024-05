Superbonus | Romeo - ‘Lega con Giorgett - retroattività riferita ad anno fiscale in corso’

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Obiettivo del governo, e crediamo sia condiviso, resta quello di fermare i danni del, non dimentichiamoci che la spesa per questa misura è arrivata alle cifre del Pnrr. Il ministroi fa bene, spalmando l?utilizzo dei crediti d?imposta in 10 anni, a pensare di alleggerire i conti pubblici nel prossimo triennio, che risulterà il più complicato, oltre ad assicurare le risorse per confermare il taglio del cuneoe le misure per le famiglie nei prossimi anni”. Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano. “Le critiche sullanon hragion d?essere perché il provvedimento si riferisce all?in corso. Certe reazioni cui abbiamo assistito ...

