Superbonus | Castelli - ‘con ok emendamento migliora applicazione aree sisma 2009 e 2016’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Con l?approvazione di questooggi abbiamoto l?delnelledele 2016. Soluzioni che perfezionano e ottimizzano il testo del Dl varato da Palazzo Chigi su aspetti molto importanti di una misura estremamente importante per rafforzare il processo di ricostruzione dell?Appennino centrale. In particolare, il vincolo del tetto di spesa del plafond da 400 milioni di euro, previsto per il 2024, non viene più applicato su tutto l?anno corrente ma solo dopo il 31 marzo. Inoltre, rispetto al monitoraggio sul, il compito verrà affidato alle Strutture commissarialie 2016, sulla base degli importi richiesti”. Lo dice all’AdnKronos Guido ...