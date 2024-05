Superbonus - blitz del governo | aggiunge un membro in commissione per arginare Forza Italia

(Di martedì 14 maggio 2024) Se la maggioranza è a rischio la soluzione è semplice: basta cambiare le regole del gioco. Un po’ come i ragazzini che quando temono la sconfitta si portano via il pallone per non far giocare neanche gli altri. In sostanza è questo che ha fatto ilinFinanze al Senato per evitare di andare sotto sul. La maggioranza rischia di non avere i numeri sui sub-emendamenti che ha presentato, spaccando il, che cancellerebbero la retroattività dello spalma-crediti, ovvero le detrazioni fiscali allungate in 10 anni anche per gli interventi effettuati prima dell’entrata in vigore del decreto. Per evitare ogni rischio, quindi, è aumentato da 19 a 20 il numero dei componenti dellaFinanze: ...

