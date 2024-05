Sull' orlo del baratro | pessimismo in campo ucraino Iniziata la difficile estate

(Di martedì 14 maggio 2024) "Sferrando l'attacco più a nord, la Russia sta cercando quasi certamente di distogliere risorse ucraine da altre parti della linea del fronte e di minacciare Kharkiv, la seconda città del paese", sottolinea l'intelligence britannica nel suo consueto aggiornamento quotidiano. Appare a Londra "improbabile" che la Russia abbia ammassato risorse sufficienti a conquistare la città senza far convergere in zona altre truppe. L'intelligence britannica precisa che ad attaccare la regione e ad assumere il controllo di diversi piccoli centri abitati è stato il Raggruppamento di forze settentrionale, di recente formazione: "La città di confine di Vovchansk è quasi certamente un obiettivo russo a breve scadenza, attualmente oggetto di contesa tra forze russe e ucraine". A confermare ilche serpeggia in, le parole del ...

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Le speranze del Luton Town di evitare la retrocessione dalla Premier League sono quasi finite dopo aver sprecato un vantaggio per 1-0 nella sconfitta per 3-1 contro il West Ham al London ...

Piero Chiambretti torna nella “sua” Rai 3 dopo venticinque anni: Donne sull’orlo di una crisi di nervi è il titolo del suo nuovo programma, chiaro riferimento al film omonimo di Pedro Almodovàr. In onda da martedì 14 maggio 2024 in prima serata, per ...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi martedì 14 maggio - Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi martedì 14 maggio - Scontri generazionali e culturali sono destinati a un happy end. 21.20 DONNE sull’orlo DI UNA CRISI DI NERVI Regia Massimo Fusi Nuovo comedy show ideato e condotto da Piero Chiambretti. Qui il ...

Ucraina, allarme di Kiev: "Situazione è sull'orlo del baratro" - Ucraina, allarme di Kiev: "Situazione è sull'orlo del baratro" - Budanov: "Ho usato tutto quello che abbiamo. Purtroppo non abbiamo più nessuno di riserva" ...

Dying Light 2 Stay Human per PS5 a solo 30€! - Dying Light 2 Stay Human per PS5 a solo 30€! - Dying Light 2 Stay Human vi immerge in un mondo post-apocalittico dove il virus ha trionfato, gettando la civiltà in un nuovo oscuro Medioevo.