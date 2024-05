Sulle Marche sventolano 19 Bandiere Blu | ecco tutte le spiagge premiate c' è anche una new entry

Nelle Marche avanzano le Bandiere Blu, con una new entry premiata nel corso della cerimonia che si è svolta a Roma nella sede del Cnr alla presenza del ministro per la Protezione Civile e le...

Ancona, 14 maggio 2024 – Ora è ufficiale: sono 485 le spiagge “Bandiera Blu” proclamate per questo 2024 dalla Foundation for environmental education (Fee). Quest'anno è la 38^ edizione e la bandiera sventola su spiagge con mare eccellente per 4 ...

Bandiere blu 2024, salgono a 236 le località costiere premiate: 14 nuovi ingressi. Davanti ancora Liguria e Puglia - bandiere blu 2024, salgono a 236 le località costiere premiate: 14 nuovi ingressi. Davanti ancora Liguria e Puglia - Salgono a 236 le località costiere che potranno sfoggiare il riconoscimento Bandiera Blu 2024. Sono dieci in più dello scorso anno. Il vessillo, arrivato quest’anno alla sua 38esima edizione – che tie ...

Bandiere blu, in Italia salgono a 236 ma nessuna (ancora una volta) per Siracusa - bandiere blu, in Italia salgono a 236 ma nessuna (ancora una volta) per Siracusa - Siracusa, anche quest’anno, non è riuscita ad ottenere la bandiera blu: il riconoscimento assegnato dalla ong danese Fee (Foundation for Environmental Education). In base alla classifica 2024, infatti ...

Bandiere Blu 2024, Liguria regina d’Italia con 34 vessilli: nel savonese Borgio new entry - bandiere Blu 2024, Liguria regina d’Italia con 34 vessilli: nel savonese Borgio new entry - La nostra regione perde due vessilli (Ameglia e Taggia), ma ne guadagna due (Borgio e Recco) In Italia assegnate 236 bandiere, medaglia d'argento alla Puglia (24) ...