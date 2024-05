Sul Veneto Salvini ha fatto male i conti Zaia è la Lega Il resto è fantapolitica

(Di martedì 14 maggio 2024) Lo schiaffo nel salotto del doge, alle sue spalle e alla faccia sua. Se tra Matteoe ilgià calava il gelo, da domenica il ghiaccio s’è rotto. E scatena la bufera. “Il terzo mandato ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Matteo Salvini , mentre gli alpini sfilano a Vicenza, archivia il caso Luca Zaia e chiude la questione terzo mandato . La Lega per il prossimo candidato governatore guarda altrove: «Ho già...

A meno di un mese dalle Europee c'è una nuova rottura tra il leader del Carroccio e il governatore del Veneto : "Solo noi volevamo il terzo mandato", ha ammesso Salvini , prima di far capire a Zaia che nessuno è insostituibile. Solo poche settimane ...

‘Contagocce’ per i Tir, la commissione Ue bacchetta l’Austria. Salvini: “Vittoria” - ‘Contagocce’ per i Tir, la commissione Ue bacchetta l’Austria. salvini: “Vittoria” - salvini esulta dopo che la commissione Ue ha bocciato i divieti al traffico del Tirolo lungo l'asse del Brennero. E annuncia: "Ora l'Italia formalizzerà il ricorso in Corte di Giustizia" ...

Salvini a posa prima pietra del porto commerciale a Fiumicino - salvini a posa prima pietra del porto commerciale a Fiumicino - ROMA, 14 MAG - Alla presenza del ministro delle Infrastrutture, Matteo salvini, a Fiumicino si è svolta la cerimonia di posa della Prima pietra delle opere a mare, a partire dalla diga di sopraflutto, ...

Veneto: Speranzon, 'spetta a Fdi, parlano i numeri' - veneto: Speranzon, 'spetta a Fdi, parlano i numeri' - Roma, 14 mag. (Adnkronos) – "Non siamo affatto sicuri, onestamente, che il veneto nel 2025 spetterà alla Lega". Con queste parole Raffaele Speranzon, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia al Senato e pa ...