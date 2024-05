Sugawara e il pacchetto completo! Inter - da un lato vinci sicuro! ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 14 maggio 2024) L’lavora per, terzino destro dell’AZ Alkmaar, che potrebbe prendere il posto di Dumfries. Il laterale del Giappone gode di grande appetibilità in patria. MARKETING ? Yukinariè il nome nuovo sulla lista dell’per compensare ad un eventuale partenza di Denzel Dumfries in estate. Il laterale giapponese dell’AZ Alkmaar piace alla dirigenza nerazzurra, che sta sondando ovviamente il terreno prima di imbastire una vera e propria trattativa col club olandese., oltre a poter essere una pedina importante dal punto di vista tecnico, potrebbe al contempo diventare un vantaggio anche per l’area marketing. Il Giappone è un’area, che la stessaha conosciuto in prima persona recentemente col mini tour dello scorso anno, e dunque, un eventuale arrivo a ...