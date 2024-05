Sugar tax - verso un rinvio al 2025

(Di martedì 14 maggio 2024) 15.42 Presidenza del Consiglio e ministero dell'Economia lavorano ad una soluzione che consenta di posticipare alla "tax",la tassa sulle bevande zuccherate. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Il governo è al lavoro per trovare una copertura per poter rinviare nuovamente l'entrata in vigore dell'imposta, introdotta dal governo Conte,ma mai entrata in vigore dal 2020 ad oggi, ricordano le stesse fonti. Il ministro dell'Economia, Giorgetti, conferma: "Stiamo facendo in queste ore uno sforzo" che consenta

«Gli alleati hanno ragione, anch’io non sono contento che la Sugar Tax entri in vigore. Stiamo facendo in queste ore uno sforzo per rinviare l’entrata in vigore al primo gennaio 2025 ». Lo ha affermato il ministro dell?Economia, Giancarlo Giorgetti ...

(Adnkronos) – Il superbonus “è una misura eccezionale per tempi eccezionali, come tante altre cose fatte in epoca pandemica. Finita quella ubriacatura, da questo tipo di droga economica bisogna uscire”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, ...

"I governi introducono la cosiddetta 'sugar tax' come misura intesa a migliorare la salute pubblica, incrementando al contempo le entrate statali.

