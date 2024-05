Sugar tax - Giorgetti | Rinviata a gennaio 2025

La Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Economia sono al lavoro per trovare una soluzione che consenta di posticipare al 2025 la cosiddetta ' Sugar tax', la tassa sulle bevande zuccherate. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi precisando che ...

Corto circuito sull’entrata in vigore della Sugar tax in forma ridotta dall’1 luglio, uno dei motivi di tensione tra il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e Forza Italia insieme allo spalma crediti del Superbonus. La relazione tecnica ...

Sarà il 2024 l’anno dell’entrata in vigore della Sugar tax? Se non ci saranno nuovi rinvii da parte del governo, l’imposta sulle bevande analcoliche edulcorate scatterà a partire dall’1 luglio 2024. Fino a poche settimane fa, si dava per scontata ...