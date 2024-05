Sugar tax - ecco come funziona la tassa sulle bibite zuccherate | 5 centesimi al litro

(Di martedì 14 maggio 2024) Non è ancora certo che la nuovaentri in vigore già da luglio,previsto dal governo Meloni. In vista delle elezioni Europee, infatti, lo scontro anche dentro la maggioranza di centrodestra è fortissimo, con Forza Italia nettamente contraria a questa ipotesi. Tutto potrebbe slittare quindi al 2025. Mala cosiddettatax?Leggi anche: Superbonus, la minaccia di Giorgetti: “I soldi sono finiti, o io o lui” Al momento la proposta del governo Meloni, contenuta nell’emendamento al decreto Superbonus, è per i primi due anni, a partire da luglio, un prelievo di 5 euro per ettoper i prodotti finiti e di 0,13 euro a chilogrammo per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa ...

In molti l’hanno già ribattezzata la Tassa sulla Coca-Cola mentre all’estero la chiamano semplicemente Sugar Tax. Parliamo della cosiddetta Tassa sullo zucchero , un provvedimento adottato già in 50 paesi esteri che mira a ridurre drasticamente ...

Allo stato attuale, la proposta del governo è per i primi due anni, a partire da luglio, un prelievo di 5 euro per etto litro per i prodotti finiti e di 0,13 euro a chilogrammo per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Dal 1° ...

Allo stato attuale, la proposta del governo è per i primi due anni, a partire da luglio, un prelievo di 5 euro per etto litro per i prodotti finiti e di 0,13 euro a chilogrammo per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Dal 1° ...

Raccolta rifiuti, niente porta a porta con i mastelli in centro a Cisterna - Raccolta rifiuti, niente porta a porta con i mastelli in centro a Cisterna - Niente bidoncini per la raccolta porta a porta dei rifiuti nel centro di Cisterna, ma neanche nei quartieri di Collina dei Pini e San Valentino. Per dare una “svolta” al sistema di ...

Cos’è la sugar tax Dal primo luglio sarà attiva la nuova imposta - Cos’è la sugar tax Dal primo luglio sarà attiva la nuova imposta - Inizia il conto alla rovescia per l'arrivo della sugar tax, ecco cos'è la nuova imposta sulle bevande zuccherose.

L’inchiesta di Tio stronca la tassa sulla salute lombarda. Gli infermieri frontalieri: “Bonus per stare in Italia Inutile” - L’inchiesta di Tio stronca la tassa sulla salute lombarda. Gli infermieri frontalieri: “Bonus per stare in Italia Inutile” - La tassa lombarda sulla salute sui frontalieri per bloccare la fuga degli infermieri in Svizzera Inutile, parola proprio di tre professionisti italiani che lavorano oltreconfine, intervistati da Tici ...