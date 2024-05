Sugar tax - cos' è e come funziona la tassa sulle bevande zuccherate che sta facendo discutere il governo

(Di martedì 14 maggio 2024)tax sì,tax no. Da anni al centro del dibattito, l'impostaideata per contrastare l'obesità e le altre problematiche legate al consumo...

Bibite e succhi di frutta più cari quest’estate. Salvo cambiamenti dell’ultima ora dal 1 luglio entrerà in vigore la tanto discussa (e rinviata) sugar tax, la tassa su tutte le bibite zuccherate naturalmente o artificialmente. L’imposta non ...

Decreto Superbonus, no di Giorgetti a FI sullo stop alla retroattività dello spalma-crediti. Ma apre al rinvio della sugar tax al 2025 - Decreto Superbonus, no di Giorgetti a FI sullo stop alla retroattività dello spalma-crediti. Ma apre al rinvio della sugar tax al 2025 - Dopo quattro giorni di fibrillazioni sta per arrivare a un punto di caduta la querelle interna alla maggioranza sulla retroattività dello spalma crediti edilizi e sulla sugar tax. Il ministro dell’Eco ...

Fisco, Palazzo Chigi: verso rinvio della sugar tax al 2025 - Fisco, Palazzo Chigi: verso rinvio della sugar tax al 2025 - Roma, 14 mag. (askanews) - La Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Economia sono al lavoro per trovare una soluzione che consenta di posticipare al 2025 la cosiddetta 'sugar tax', la tassa ...

Superbonus, la maggioranza cresce in Commissione al Senato per superare il “no” di Forza Italia - Superbonus, la maggioranza cresce in Commissione al Senato per superare il “no” di Forza Italia - I componenti aumentati da 19 a 20 con l’ingresso di Salvatore Sallemi (FdI). sugar tax verso il rinvio al 2025 ...