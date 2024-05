Sud Italia - liberi 150mila posti nel settore pubblico con l' uscita degli over 63

(Di martedì 14 maggio 2024) Nei primi giorni di maggio sono stati lanciati in Gazzetta Ufficiale sessanta concorsi pubblici da parte di atenei o aziende sanitarie del Mezzogiorno. Segno che il lavoro qualificato nel...

Shenzhen , 13 mag – (Xinhua) – Gli operatori del settore vinicolo italiano hanno evidenzia to la rapida evoluzione e il grande potenziale del mercato cinese dei consumatori di vino in occasione di una fiera commerciale a Shenzhen , nel sud della Cina. ...

Scarti del caffè, una piattaforma anti spreco col PoliTo - Scarti del caffè, una piattaforma anti spreco col PoliTo - (ANSA) - TORINO, 14 MAG - Il Center for circular economy in coffee, di cui è partner anche il Politecnico di Torino, lancia la prima piattaforma globale per coinvolgere il settore del caffè nell'adozi ...

Mobilità, Lo Presti (Milano Serravalle): "Agli Asecap Days 24 Paesi e oltre 350 delegati" - Mobilità, Lo Presti (Milano Serravalle): "Agli Asecap Days 24 Paesi e oltre 350 delegati" - "Abbiamo registrato la presenza di oltre 350 delegati rappresentanti dei vari gruppi che operano nel settore autostradale al mondo.

Ristorazione, prospettive positive per 2024 ma attenzione a sfide - Ristorazione, prospettive positive per 2024 ma attenzione a sfide - Roma, 14 mag. (askanews) – Il 2023 per il settore Ho.Re.Ca. è stato un anno caratterizzato da una significativa crescita delle catene di ristorazione, pari a circa l’11% del mercato. Si sono fatti spa ...