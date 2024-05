Strudel Asparagi | saporito e filante

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 14 maggio 2024) Lodie brie è un rustico primaverile e, assolutamente imperdibile! Delicato e invitante, ha un guscio friabile di sfoglia. Per velocizzare la preparazione della ricetta, possiamo contare sul rotolo pronto; scegliamolo nel suo formato rettangolare. Nulla ci vieta di preparare anche la base con le nostre mani, ma spesso, il tempo è tiranno e non riusciamo a dedicare alla cucina tutte le nostre risorse. Così, la modernità corre in nostro soccorso e ci facilita la vita. Per realizzare il ripieno, dovremo prima lessare gli. A questo proposito, una raccomandazione è d’obbligo: scegliamoli freschissimi e possibilmente a chilometro zero. Una volta sbollentati, dovremo rosolarli con un trito di scalogno per profumarli e insaporirli ulteriormente, prima di utilizzarli per farcire il nostro ...