Stromberg è l’«Uomo di Sport 2024», emozioni e ricordi a San Pellegrino - stromberg è l’«Uomo di Sport 2024», emozioni e ricordi a San Pellegrino - LA SERATA. Il grande ex atalantino ha ricevuto il riconoscimento dal Comitato coppa Quarenghi. «Speriamo di tornare da Roma con la coppa Italia: vincere un trofeo regala sensazioni irripetibili».

Nicolini, l’eroe anti Malines: “Koopmeiners è lo Stromberg di oggi” - Nicolini, l’eroe anti Malines: “Koopmeiners è lo stromberg di oggi” - La leadership tra lo ieri contro il Malines e l'oggi con il Marsiglia: "Guai se l'Atalanta si snatura, è fatta per l'Europa" “La chiave di oggi è Koopmeiners, come ieri lo era stromberg ...

Torna l’Europa League. Atalanta, non fermarti ora. Serve una notte da grande. Gasp: "È la nostra priorità» - Torna l’Europa League. Atalanta, non fermarti ora. Serve una notte da grande. Gasp: "È la nostra priorità» - Un’altra notte storica per l’Atalanta, impegnata domani sera alle 21 al Velodrome di Marsiglia. Trentasei anni dopo la Dea è di nuovo in una semifinale europea, la seconda della sua storia dopo quella ...