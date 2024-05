Strada Panoramica per Caserta Vecchia chiusa da anni - Napoletano interroga Sindaco e Assessore

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 14 maggio 2024). Daper dissesto della collina su cui insiste l’arteria di collegamento trae Castel Morrone, detta. Lasi trova in un punto collinare particolarmente sensibile gli effetti del maltempo e spesso si sono verificati distaccamenti di massi dalla parete rocciosa, nonché sfiorate tragedie, come quando un albero crollò al centro della carreggiata pochi secondi prima che due automobili transitassero nella zona. Nonostante sia, l’arteria continua ad essere transitata da autoveicoli, motoveicoli e ciclisti. Il consigliere al Comune di, Pasquale, avvisa che “è evidente come un’opera di risanamento idrogeologico finalizzato alla messa in sicurezza dei ...