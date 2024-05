Storia e declino dei cocomerari romani - i chioschi notturni della movida senza alcol

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 14 maggio 2024) «Taja ch’è rosso». È lo slogan dei, un’istituzione a Roma fino a qualche tempo fa, prima che cominciassero a chiudere. Qualche baluardo c’è ancora, come Vito er Trasteverino con il suo «cocomero sopraffino» oppure il cocomeraro di Cinecittà, in via Pelizzi, ma certo la tradizione non è più sentita come un tempo. «Taja ch’è rosso», il grido delle serate d’agosto, a cercare riparo dall’afa romana, grandi fette zuccherine su piatti di plastica, il barattolo con i vecchi coltelli per dividere il tutto, le sedie bianche attorno ai tavolini, qualche ombrellone per gli avventori pomeridiani, quando l’aperitivo si faceva così. Altro che birra e Campari. Idi Roma Didi angurie ce ne sono anche altrove, ma quello delle serate dal cocomeraro è un mito tutto ...