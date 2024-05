Stop immediato Harry e Meghan - brutte notizie E altri guai | ora sono costretti a spiegare

(Di martedì 14 maggio 2024) Non c’è pace perMarkle. Una brutta notizia è stata confermata nelle ultime ore e per loro adessoveri. Dovranno cercare di risolvere la brutta figura, anche perché la loro immagine rischia di rovinarsi ancora di più. Dagli Stati Uniti è trapelata questa informazione poco rassicurante e ora dovranno correre ai ripari per mettersi alle spalle questa questione.Marklestati raggiunti da questa brutta notizia e si stanno adoperando per provare a scongiurare qualcosa di ancora più positivo. Un periodo non fortunato per la coppia, che deve già fare i conti con i problemi con la famiglia reale ma ora c’è un’altra gatta da pelare. Andiamo a vedere insieme cosa sta succedendo. Leggi anche: “furiosi con ...

Roma, 12 maggio 2024 – Tour “quasi reale” per Harry e Meghan in Nigeria in occasione degli Invictus Game, le competizioni sportive per i veterani militari feriti. E l’inevitabile pioggia di critiche , cadute addosso soprattutto alla duchessa ...

Un viaggio in Africa per promuovere gli Invictus Games e i progetti della loro fondazione, oltre che ricostruire l’immagine e recuperare fiducia e consensi della gente. Il soggiorno di Harry e Meghan nella “culla della civiltà” prosegue tra visite ...

Meghan, disastro in Africa. Si presenta vestita così: l’abito spinto fa scoppiare la bufera - meghan, disastro in Africa. Si presenta vestita così: l’abito spinto fa scoppiare la bufera - Altri guai per meghan Markle, in Africa si presenta con un abito piuttosto spinto che scatena polemiche infinite ...

Harry e Meghan Markle, guai in arrivo: Archewell è stata dichiarata inadempiente - harry e meghan Markle, guai in arrivo: Archewell è stata dichiarata inadempiente - Dagli Stati Uniti arriva la dichiarazione di inadempienza della fondazione di beneficenza di harry e meghan, Archewell. Dopo questa decisione, comincia una serie di sfide significative per ...

Meghan e Diana: alle radici dell’ossessione - meghan e Diana: alle radici dell’ossessione - meghan e Diana non si sono mai conosciute, ma la duchessa ha sempre seguito la vita della suocera.Voci di corridoio hanno sempre affermato che ...