Stop alle porte girevoli nei servizi Cosa prevede l’emendamento al ddl cyber

(Di martedì 14 maggio 2024) Ai direttori, vicedirettori e capireparto dell’intelligence servirà un’autorizzazione del presidente del Consiglio, o dell’Autorità delegata ove istituita, per svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, attività lavorativa, professionale o consulenziale, ricoprire cariche presso soggetti esteri, pubblici o privati, ovvero presso soggetti privati italiani a cui si applica la normativa golden power. È quantoun emendamento, presentato dall’onorevole Paolo Pulciani di Fratelli d’Italia, al ddl, arrivato ieri in Aula alla Camera. La proposta riprende ed estende la norma contenuta in un decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2022 (governo Draghi), il cui obiettivo era stato reso chiaro nello stesso testo: “Limitare il rischio di un possibile pregiudizio alla tutela del patrimonio informativo ...