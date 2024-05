La partecipazione di Antonio Scurati alla puntata di Che sarà, stasera su Rai3, «in qualità di autore di testi creativi», è stata «annullata per motivi editoriali": è quanto si legge in un documento interno Rai, una nota contrattuale, pubblicata sul ...

Stop alla deriva woke all'università Usa. I fondi per la diversità destinati alla sicurezza - stop alla deriva woke all'università Usa. I fondi per la diversità destinati alla sicurezza - Vittoria del buonsenso: le proteste degli studenti pro-Pal hanno spinto l’ateneo a tagliare le spese per i diktat DEI (diversità, uguaglianza e inclusione) ...

Stop alle porte girevoli nei servizi. Cosa prevede l’emendamento al ddl cyber - stop alle porte girevoli nei servizi. Cosa prevede l’emendamento al ddl cyber - Gli ex direttori, vice e capireparto di Dis, Aisi e Aise non potranno lavorare all’estero o in aziende rientranti nel perimetro del golden power per tre anni, a meno di un’autorizzazione del president ...

“Operazione e diversi mesi di stop”: batosta allo Juventus Medical - “Operazione e diversi mesi di stop”: batosta allo Juventus Medical - Juventus Medical, il rischio c’è. Le ultime dichiarazioni in merito al suo stato di salute non sono per niente rassicuranti. L’inaspettata e prematura eliminazione di Novak Djokovic dagli Internaziona ...