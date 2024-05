Stellini è sicuro - Conte può colmare il gap tra Milan e Inter | parte la petizione #ContealMilan

Antonio Conte aspetta la chiamata giusta. Il vice dell`allenatore pugliese, Cristian Stellini , ha parla to in esclusiva ai microfoni di QSVS,...

Conte, lo storico vice: “Non è vero che vuole giocatori costosi e che non lancia i giovani" - conte, lo storico vice: “Non è vero che vuole giocatori costosi e che non lancia i giovani" - Come fai a non associare una grande squadra a un grande allenatore. Il Milan è una squadra forte: ha un gap da colmare con l’Inter. Pioli ha fatto un ottimo lavoro. La storia di conte dice che prende ...

Conte, il vice: «Antonio sceglie progetti ambiziosi. Sa come colmare il gap di squadre che arrivano dietro» - conte, il vice: «Antonio sceglie progetti ambiziosi. Sa come colmare il gap di squadre che arrivano dietro» - A Telelombardia: «Le etichette che gli vengono attribuite fanno ridere. Ha sempre scelto squadre che venivano da un momento negativo» Christian Stellini, vice di conte, ha rilasciato alcune dichiarazi ...

"Conte-napoli: c'è stato l'incontro" - "conte-napoli: c'è stato l'incontro" - Secondo Alfredo Pedullà sabato scorso il Napoli ha incontrato Antonio conte a Torino: proposta di stipendio da 6,5-7 milioni a stagione più ...