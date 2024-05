Stellantis | Tavares - con Leapmotor avremo più modelli elettrici accessibili**

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. -(Adnkronos) – Nella diffusione dei(EV) “quello dell’accessibilità dei listini è il problema principali” ma grazie alla partnership con“possiamo accelerare nel portare sul mercatoEV convenienti”. Lo sottolinea in una conferenza stampa da , Hangzhou l’ad del gruppo Stellantis Carlos, in cui comunica l’avvio da settembre della commercializzazione in Europa deidel brand cinese. “Vogliamo che questa partnership sia un successo e la nostra missione e’ quella di commercializare e produrre veicolifuori dalla Cina” potendo offrire “una tecnologia best in class”. Con questo sviluppo “Stellantis si arricchisce di ulterioriEV per accelerare l’attuazione del piano strategico ...

Roma, 14 mag. – (Adnkronos) – “Da settembre 2024 avvieremo l’esportazione di modelli Leapmotor in 9 mercati europei” fra cui l’ Italia , in un processo “sostenuto da 200 punti di vendita , con un importante contributo della rete Stellantis & you. ...

Stellantis, Tavares: Leapmotor in 9 paesi Ue, 6 modelli al 2027 - Stellantis, Tavares: leapmotor in 9 paesi Ue, 6 modelli al 2027 - Milano, 14 mag. (askanews) – “Oggi chiudiamo l’accordo con leapmotor dopo la sigla dell’intesa vincolante lo scorso ottobre. Siamo pronti ad andare sul mercato e a esportare veicoli leapmotor nel mond ...

L'attesa per l'annuncio in Cina e i dazi Usa: così Stellantis risale in Borsa. Il paradosso dell'Italia - L'attesa per l'annuncio in Cina e i dazi Usa: così Stellantis risale in Borsa. Il paradosso dell'Italia - Stellantis apre le porte alle auto cinesi: il super gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA porterà in Europa e in Italia i modelli marchiati leapmotor. Le vetture saranno assemblate in Polonia: si pu ...

Fiat Doblò Furgone 1.6 MJT 105CV S&S PC-TN Cargo Lounge del 2022 usata a Ancona - Fiat Doblò Furgone 1.6 MJT 105CV S&S PC-TN Cargo Lounge del 2022 usata a Ancona - Annuncio vendita Fiat Doblò Furgone 1.6 MJT 105CV S&S PC-TN Cargo Lounge usata del 2022 a Ancona nella sezione Auto usate di Automoto.it ...