STEFANO MASSINI AGGREDITO A TORINO | COMUNISTA - TU VAI DA FAZIO! HITLER AVEVA RAGIONE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 14 maggio 2024), apprezzato scrittore e presenza fissa di PiazzaPulita su La7, è statoal Salone del Libro didove presentava l’ultimo libro, “Mein Kampf”, dedicato agli orrori del Nazismo. “Ero in Sala Azzurra al Salone del Libro per presentare alle 17,30 il mio libro Mein Kampf. Sono statoverbalmente insieme a Danilo Singer che conduceva l’incontro. Poi strattonato e spintonato”, così uno sconvoltoall’Ansa. “Era un uomo di circa 70 anni che al mio arrivo mi fissava e mi seguiva come se volesse dirmi qualcosa. Si è seduto in prima fila. Durante l’incontro ha cominciato a inveire a bassa voce verso di me. Mi diceva ‘, tu vai da Fazi”, prosegue. Il signore aggiunge: “Vi raccontate le cose senza ...