Stefano De Martino su Rai1 con STEP? Cattelan si prende il lunedì

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 14 maggio 2024) Non ne stanno azzeccando nemmeno una per sbaglio in Rai. Nonostante il successo in termini di ascolti per Stasera Tutto è Possibile, ecco che la rete ha pensato di farlo slittare a un altro giorno per accogliere il nuovo programma di Alessandroda20 maggio 2024. EDe? L'ultima puntata di questa straordinaria stagione diandrà in onda di giovedì e più precisamente il 23 maggio prossimo. Sarà una serata come sempre nel segno dell'improvvisazione e della goliardia con tanti ospiti pronti ancora una volta a mettersi in gioco. Secondo un'indiscrezione lanciata da Tv Sorrisi e Canzoni, dalla prossima stagione televisiva Stasera Tutto è Possibile potrebbe spostarsi susempre con De. Da Vicino Nessuno è Normale è il nuovo ...