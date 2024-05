Square Enix - vendite al di sotto delle aspettative per Final Fantasy 1 - Final Fantasy 7 Rebirth e Foamstars

Aerith è uno dei personaggi più importanti di Final Fantasy 7 Rebirth , con Narga Lifestream che ha deciso di rendere onore alla nobile Cetra realizzando un cosplay del personaggio “ floreale ”. Difatti come suggerisce con forza il nome stesso, la ...

Tifa è senza dubbio uno dei personaggi di Final Fantasy 7 Rebirth (e più in generale dell’intera compilation) più amati dai fan della serie, e proprio per questo motivo non stupisce vedere condivisi sul web una gran quantità di cosplay dedicati ...