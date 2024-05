Sport e legalità al Diaz | anche nella Pallavolo fanno cappotto le squadre maschile e femminile e volano al campionato regionale

(Di martedì 14 maggio 2024) Caserta. Dopo aver vinto in ogni campo, basket, ilsi avvia alla competizionee punta al nazionale. Loè una tradizione al Liceoed è , una tradizione vincente, ma mai si era verificato che lemaschili e femminili di basket econquistassero il gradini più alto del podio provinciale facendo quartina di primi premi. Molto soddisfatto il Preside Luigi Suppa che daivo, poiché ha alle sue spalle parecchie vittorie provinciali e regionali al tennis, ha dato un ulteriore impulso alle attivitàive e, soprattutto a quelle di squadra. E stamattina ha ...

Vela, Europei 49er 2024: assegnate medaglie e titoli continentali, Italia assente nelle Medal Race - Vela, Europei 49er 2024: assegnate medaglie e titoli continentali, Italia assente nelle Medal Race - Di questi tempi non capita spesso per la vela olimpica italiana, ma a La Grande Motte (stessa località in cui nei Mondiali Nacra 17 è arrivato oggi un oro ...

Pallavolo VNL maschile – A causa degli infortuni, la Nazionale cubana arriva per le amichevoli con l’Argentina con solo 12 atleti - Pallavolo VNL maschile – A causa degli infortuni, la Nazionale cubana arriva per le amichevoli con l’Argentina con solo 12 atleti - La Federazione cubana con un comunicato stampa ha informato che saranno 12 i giocatori che parteciperanno ai test-match del 17 e 18 maggio a Misiones, in Argentina, contro la nazionale albiceleste. Gl ...

Studenti del liceo “Diaz” vincono i campionati provinciali di basket e tennis tavolo - Studenti del liceo “diaz” vincono i campionati provinciali di basket e tennis tavolo - Ancora una volta, dello scientifico “diaz” consegue significativi risultati sportivi in numerosi sport a livello provinciale. Gli studenti del liceo, infatti, hanno vinto ...