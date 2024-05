Spettacoli - teatro di strada e incontri con gli autori | torna Biblofestival

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 14 maggio 2024), la manifestazione didi, narrazioni, giocoleria,cone illustratori, dedicata ai più piccoli e alle famiglie. Dal 17 maggio al 15 giugno 2024 in cartellone più di cinquanta appuntamenti, pomeridiani e serali, tutti gratuiti, che coloreranno e animeranno le strade, le piazze, i parchi e le biblioteche di ventiquattro Comuni della provincia bergamasca. Tutti gli appuntamenti si terranno anche in caso di pioggia. In caso di maltempo, infatti, gli eventi si terranno al coperto.2024 è frutto della co-progettazione tra Abibook Società Cooperativa Sociale ONLUS di Brescia e il Sistema bibliotecario dell’Area di Dalmine, in collaborazione con il Sistema bibliotecario dell’Area ...