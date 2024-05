Sparita all’estero col figlio I giudici | venga a spiegare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Una fuga, una vicenda da chiarire e un processo in corso. Una donna di ventinove anni originaria dell’Eritrea è imputata in un procedimento a suo carico, in corso in tribunale a Pavia, per l’accusa di sottrazione di minore. Secondo le accuse mosse dalla Procura di Pavia, la donna nell’ottobre 2022 si sarebbe allontanata dalla località della provincia di Pavia in cui viveva con il marito, portando con sé il loro bambino di tre anni e facendo perdere le tracce. In particolare, la donna avrebbe condotto il piccolo in un altro Paese dell’Unione Europea, facendogli interrompere ogni rapporto con il padre. Inizialmente, il marito dell’imputata e padre del bambino aveva presentato una denuncia alle forze dell’ordine segnalando la sparizione della consorte. Successivamente però l’uomo, quarantaduenne connazionale della donna, aveva ritirato la denuncia spiegando ...