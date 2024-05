Spaccio e violenza - sorvegliato speciale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Accusato di aver commesso diversi reati in città, scatta la misura di prevenzione della “sorveglianza“ di pubblica sicurezza, con la prescrizione del divieto di soggiorno nel comune di Sant’Angelo Lodigiano. A un italiano di 29 anni sono stati contestati, dal 2016 ad oggi, i reati die oltraggio a pubblico ufficiale, violenze e minacce in ambito familiare e daspo sportivo. Questo ha portato il Questore di Lodi Pio Russo (in qualità di autorità provinciale di Pubblica sicurezza) a proporre la misura di prevenzione della sorveglianzadi pubblica sicurezza, con la prescrizione del divieto di soggiorno a Sant’Angelo. È stata la divisione anticrimine della Questura lodigiana, dopo vari accertamenti, a presentare la misura, poi accolta, al Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di ...