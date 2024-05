Sotto al volante 220mila euro cash Scoperto in dogana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Quasiin contanti, scoperti al valico autostradale di Brogeda durante i controlli quotidiani svolti dalla Guardia di finanza di Ponte Chiasso. L’uomo, un ucraino residente in Germania di 31 anni, proveniente dalla Svizzera, inizialmente ha dichiarato di avere con sé 8000, al didel limite di 10mila consentito. Ma il successivo approfondimento, svolto con l’ausilio dei cacciavitisti, ha consentito di trovare un vanoil cambio dell’auto, con diversi sacchetti contenenti il contante. Assieme ai funzionari di, è stato sequestrato il 50 per cento della somma eccedente il limite previsto, per un importo di 105mila, in attesa di quanto sarà disposto dal Ministero in termini di sanzioni.