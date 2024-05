Sono una persona orribile è il nuovo singolo de L’Iperuranio

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 14 maggio 2024) Da venerdì 17 maggio 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “una” (LaPOP), ilde. “una” è un brano electro-dance minimale, caratterizzato da strofe asciutte e ritmate e ritornelli vibranti che non mancheranno di far muovere le anche degli ascoltatori. Questo quinto, estratto dal prossimo disco “La Verità è un’altra”, vede il cantautore triestino esprimersi in prima, senza mezzi termini. Il testo è un sincero sfogo di chi non ama molte delle cose che piacciono alla stragrande maggioranza dell’umanità. La canzone non risparmia nessuno e prende di mira vari elementi popolari della cultura ...