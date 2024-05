Sondaggio | chi più imbarazzante tra Ilaria e Roberto Salis? Noi un’idea ce l’abbiamo…

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag – Potremmo chiamarlo “”, quasi fosse una sorta di nome e cognomi composti in salsa spagnola o sudamericana (beh, quasi, visto che è il nome ad essere compisito e non il cognome). Ripetendolo a voce alta, non si capisce veramente il perché, viene fuori quasi un’assonanza con “PaoloCotechino, centravanti di sfondamento”, il mai dimenticato capolavoro del trash dei primi anni Ottanta con protagonista l’altrettanto mai tramontato Alvaro Vitali. E in un certo senso, la “coppia” sta sfondando realmente, su tutti i media. Il dettaglio è che lo sfondamento non è quello di un’arcigna difesa calcistica ma del senso della minima – davvero minima – dignità…., un susseguirsi di perle ineguagliabili Parlando della figlia ...

