Slow Food - manifesto per le elezioni Ue | 12 punti per un modello agricolo e alimentare che crei benessere

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 14 maggio 2024) “È tempo che l’Unione europea imbocchi senza ulteriori retromarce, dopo quelle registrate negli ultimi mesi sul Green Deal, la strada verso undi produzioneche non affami il pianeta, ma garantisca un futuro di pace e prosperità al vivente tutto” afferma Barbara Nappini, presidente diItalia. “Unche non è utopia:Italia, con l’avvicinarsi delleeuropee dell’8 e 9 giugno, rende pubblico il, intitolato 12per l’Europa che vorremmo. Per un cibo buono, pulito, giusto e sano per tutte e tutti, che racchiude le priorità in fatto di politiche alimentari, rivolgendo a chi siederà al Parlamento europeo l’invito a impegnarsi in modo concreto per attuarle: ...