Sinner numero uno al mondo - stavolta ci siamo

(Di martedì 14 maggio 2024)nuovouno al: ormai ci. Ecco la combinazione che potrebbe portare nella leggenda il tennista azzurro già nei prossimi mesi L’eliminazione prematura di Novak Djokovic dagli Internazionali di Roma apre a degli scenari che non erano ipotizzabili all’inizio di questo torneo. E aprono degli scenari che potrebbero portare nella leggenda Jannik, nonostante l’italiano sia infortunato e soprattutto non ha ancora una data precisa di rientro.(Lapresse) – Ilveggente.itsta lavorando, come sappiamo, a Torino: precisamente al JMedical, di proprietà della Juventus, dove nei mesi scorsi è passato anche Matteo Berrettini. Il vincitore dell’Australian Open sta cercando di recuperare dall’infortunio all’anca che lo ha messo ko a Madrid e ...

Jannik Sinner ha la chance di diventare il numero 1 ATP il 10 giugno, e cioè il giorno seguente la finale del Roland Garros . Djokovic è costretto ad arrivare almeno in finale per mantenere il primato.Continua a leggere

Dato per favorito per la vittoria finale, prima dell'eliminazione a sorpresa ai 16esimi di finale contro il cileno Alejandro Tabilo. Il percorso di Novak Djokovic agli Internazionali d'Italia di Roma si è interrotto domenica sera, dopo che il serbo ...

