(Di martedì 14 maggio 2024) AGI - Uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e con la Squadra Mobile partenopea, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal gip napoletano nei confronti di cinque indagati (tre ora in carcere e due ai domiciliari) che devono rispondere di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio, aggravati dal metodo mafioso e dfinalità di agevolare il clan Contini. Le indagini avrebbero accertato l'intestazione fittizia di due società operanti nel settore della ristorazione e panificazione utilizzate dcosca per fare cassa e per il sostentamento dei detenuti e delle rispettive famiglie. Tra i beni sequestrati c'è anche una...

Tempo di lettura: 2 minutiSi rende noto che, sotto il coordinamento delle Procure della Repubblica competenti sul territorio partenopeo, dall’ inizio del corrente anno – come emerge anche dai dati dei comunicati stampa di volta in volta diramati – ...

Buffon insignito del Sigillo Città di Parma - Buffon insignito del Sigillo Città di Parma - Ad essere insignito dell'onorificenza ducale, Gianluigi Buffon, a conclusione di una mattinata dedicata alla presentazione dello Sport Plan del Comune di Parma, strumento che fissa le linee guida per ...

Pizza e camorra, sequestrata la pizzeria «dal Presidente»: finanziava il clan. La "protezione" dei malavitosi in cambio degli incassi - Pizza e camorra, sequestrata la pizzeria «dal Presidente»: finanziava il clan. La "protezione" dei malavitosi in cambio degli incassi - Cinque persone in manette, sotto sigilli beni per tre milioni di euro e nel mirino la società che gestisce la notissima pizzeria del centro storico di napoli «dal Presidente», che si trova in via dei ...

Sigilli alla storica pizzeria del Presidente di Napoli - sigilli alla storica pizzeria del Presidente di napoli - Camorra, 5 arresti e beni sequestrati per 3,5 milioni, tra cui il noto locale in via dei Tribunali, in una indagine sulle operazioni di riciclaggio del clan Contini ...