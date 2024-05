Shake your duty | genio e irriverenza nel segno di Frank Zappa

(Di martedì 14 maggio 2024) Sono anni che seguo il lavoro di Valentina Ciardelli, versatile e anticonvenzionale interprete del contrabbasso classico, con crescente interesse: prima grazie a l’omaggio a(accanto alla viola di Luca Sanzò) presentato al Rome Chamber Music Festival nel 2021, poi, l’anno dopo sempre nella cornice del festival romano, con Hope you’re happy, brillante traduzione cameristica dei brani più celebri di David Bowie e poi, tra gli altri, ricordo il vasto progetto How I met Puccini, presentato a Lucca Comics & Games nel 2023, in cui viene raccontato il rapporto dell’artista con il compositore toscano, attraverso l’esplorazione, schietta e ironica, della sua vita. Dunque, ero già abituato alla forma mentis di Valentina: grande talento e profondo studio filologico uniti a uno spigliato anticonformismo e a una sfrontata apertura mentale. Eppure, ...

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Parco Frank Zappa riprende in bellezza le attività con un evento fitness in occasione della “ Giornata Internazionale dello sport per lo sviluppo della Pace”, organizzata da “Enjoy Fitness” e patrocinata dal Comune ...

Steve Vai: andare in tour con Frank Zappa e David Lee Roth - Steve Vai: andare in tour con frank zappa e David Lee Roth - In un episodio di Paltrocast Steve Vai ha ricordato di essersi sentito male dopo il suo primo tour con frank zappa, musicista come noto molto esigente. L'allora giovane chitarrista pensava di averne a ...