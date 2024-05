Settore calzaturiero - nel 2023 in Campania +8,3% per l’export

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 14 maggio 2024) Caserta. Neldelinha registrato una crescita del +8,3% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 227,63 milioni di euro, sebbene persista ancora un lieve gap (-0,6) rispetto al periodo pre-covid (2019). Il dato emerge dall’ultimo report del Centro Studi di Confindustria Moda, elaborato per Assocalzaturifici. Nel dettaglio, si rileva come la provincia di Napoli sia capofila percon 123,38 milioni di euro, seguita con Caserta a 95,73 milioni di euro, Salerno 5,87 milioni di euro, Benevento con 1,89 milioni di euro e Avellino con 0,76 milioni di euro. Laè l’ottava regione italiana per fatturato export di calzature e parti. Le prime cinque destinazioni dell’interscambio internazionale sono Francia (+9,5%), ...