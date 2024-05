Sette e guru - si possono tutelare le vittime? Giovedì il seminario organizzato dal Sap

(Di martedì 14 maggio 2024) Tarantini Time Quotidiano16 maggio 2024, alle ore 09:30, presso la sala conferenze “Domenico Pellegrino” della Questura di Taranto la Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia è lieta di invitarvi ad una giornata di approfondimento e confronto sul tema di strettissima attualità del “Settarismo Criminale”. Scopo dell’evento, riconosciuto ed accreditato come aggiornamento professionale, è un’analisi approfondita e puntuale degli aspetti criminologici, psicosociali e giuridici del mondo invisibile di strutture e gruppi organizzati che dietro il raggiungimento del benessere psicofisico celano vere e proprie “” in grado di annientare psicologicamente ed economicamente uomini, donne e soprattutto adolescenti. I lavori, con la testimonianza di una vittima di culti distruttivi, saranno introdotti e moderati dal Dott. Vito ...

Un guru per ritrovare il sorriso. Thiago Motta, il Milan sfida la Juve. E’ Conte il sogno di tutte le big - Un guru per ritrovare il sorriso. Thiago Motta, il Milan sfida la Juve. E’ Conte il sogno di tutte le big - I tifosi del Diavolo “bocciano“ Lopetegui per il dopo Pioli, si fa spazio anche l’idea De Zerbi . Antonio torna, e non c’è solo il Napoli: la sua fama di vincente irresistibile per chi insegue l’Inter ...

Gianni Spoletti, l'ex poliziotto nella mente dei killer: «L'intelligenza artificiale renderà quasi impossibile trovare la verità» - Gianni Spoletti, l'ex poliziotto nella mente dei killer: «L'intelligenza artificiale renderà quasi impossibile trovare la verità» - Il criminologo e profiler, 63 anni, vive a Lazise (Verona) ed è richiesto da procure e parti civili di tutta Italia:«Lavoro sulla strage di Altavilla, le sette sono un pericolo. Indago su delitti che ...