Sesto - la bambina azzannata da un pitbull è fuori pericolo ma dovrà operarsi di nuovo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024)San Giovanni (Milano), 14 maggio 2024 – È ricoverata all’ospedale Niguarda in prognosi riservata, ma fortunatamente non è più indi vita lache ieri, lunedì 13 maggio, è statada un. MILANO 07/09/2028 - VIA CASTEL MORRONE 15 INCIDENTE SUL LAVORO - USTIONE DA LIQUIO INFIAMMABILE - FOTO FASANI NEWPRESS La piccola di due anni e mezzo, aggredita dal cane mentre stava giocando in casa con la gemella, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico dopo essere stata trasportata in codice rosso al nosocomio milanese a seguito delle terribili ferite provocate dai morsi dell’animale, che inizialmente avevano fatto temere il peggio. Laera arrivata in ospedale in codice rosso, riportando profonde lesioni al volto e agli arti ...