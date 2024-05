Sessa Cilento - maltrattamenti in famiglia | 54enne allontanato da casa

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 14 maggio 2024) I Carabinieri della Stazione dicompetenti per Stella(SA) hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare di “allontanamento dallafamiliare con prescrizione di non farvi rientro e divieto di avvicinamento alla persona offesa.” emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania (SA) nei confronti di undel luogo “percontro familiari o conviventi e lesioni aggravate”, in quanto in più circostanze avrebbe maltrattato l’ex compagna. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento. Segui ZON.IT su Google News.