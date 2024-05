Serie C San Marino - niente da fare a Osimo Una sconfitta che bruci - addio finale

(Di martedì 14 maggio 2024)daper la Pallacanestro Titano a. Macina e compagni perdono gara3 e diconoalla stagione a un passo dalla. Nello spareggio che avrebbe mandato la vincente a confrontarsi con Recanati per un posto in B, la Robur s’impone 65-56 tenendo sempre il timone del comando, ma con Sansempre vicinissima. All’inizio dell’ultimo quarto, infatti, i Titans vanno sul -2 con Frigoli, ma subito doporiscatta in avanti. Sono le triple di Dubois e Strappato a mettere la parola fine all’incontro, con la Pallacanestro Titano a concludere così una stagione con rotazioni cortissime e troppi infortuni. Il tabellino: Lasagna ne, Strappato 3, Carancini 3, Cardellini 11, Migliorelli ne, David, Salamone 7, Pagliarecci ne, ...

Arriva il Giro d’Italia, polemiche per scuole chiuse e strade groviera - Arriva il Giro d’Italia, polemiche per scuole chiuse e strade groviera - Polemiche a osimo, Castelfidardo e Polverigi per il passaggio del Giro d’Italia. Scuole chiuse ad osimo, petizione online per revocare la decisione. A Castelfidardo, opposizione critica l'amministrazi ...

In primavera c’è il "Carnevale ArRio". A Passatempo di Osimo grande festa - In primavera c’è il "Carnevale ArRio". A Passatempo di osimo grande festa - La sesta edizione del "Carnevale ArRio" si tiene oggi a Passatempo, in un insolito periodo primaverile. Sfilate in maschera, festa nel campo sportivo con musica live e premiazione delle migliori masch ...

Il tour di Elly Schlein nelle Marche per sostenere i candidati sindaci: da Osimo a Pesaro passando per Urbino - Il tour di Elly Schlein nelle Marche per sostenere i candidati sindaci: da osimo a Pesaro passando per Urbino - ANCONA - Inizia il tour dei leader nazionali dei partiti, in vista della tornata elettorale per le Europee e Amministrativa dell’8 e 9 giugno. Già oggi, in coincidenza con la ...